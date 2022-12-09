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156 internet sitesine erişim engeli

Ankara'da, jandarmanın sanal devriye uygulaması sonucu 73 yasa dışı bahis sitesi ve 83 müstehcen içerik yayımlanan internet sitesine erişim engeli getirilirdi.  

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 14:49
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156 siteye erişim engeli

156 internet sitesine erişim engeli
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca 2-9 Aralık'ta siber suçlara yönelik sanal devriye uygulaması yapıldı.

1112 sosyal medya/URL adresinde yapılan incelemede; 73 yasa dışı bahis sitesi ile müstehcen içerikli paylaşım yapılan 83 internet sitesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi sonucu erişime engeli sağlandı.

Bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılması kapsamında ise, Etimesgut ilçesinde üç '"itelikli dolandırıcılık", bir "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" ve Yenimahalle ilçesinde bir "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçu, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Soruşturmaya konu beş faili meçhul olayın sekiz şüphelisi, gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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