1589 deprem konutu şubat sonuna kadar teslim edilecek

6 Şubat depremlerinde Adana’da 13 bina çöktü ve 418 kişi yaşamını yitirdi. Deprem sonrasında Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde hak sahipleri için TOKİ tarafından afet konutları inşa edilmeye başlandı. Şehir genelinde 3204 konutun inşası devam ederken, tamamlanan yapılar ve iş yerleri dahil olmak üzere 8122 hak sahibine teslim edilecek.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Çukurova ilçesindeki Şambayadı Mahallesi’nde inşa edilen afet konutlarını inceledi. İnceleme sonrasında açıklama yapan Vali Köşger, konutların teslim tarihleri hakkında bilgi verdi.

Deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve acıların hala taze olduğunu belirten Köşger, “Belki de bin yılın depremi olarak adlandırabileceğimiz bir felaket yaşandı. Şehrimizde 418 can kaybımız oldu. 8122 hak sahibi var. Onlar için yapılan çalışmalar depremin hemen ardından başlamıştı. İlk olarak geçici barınma sağlandı. Konteyner kentimizde 270’den fazla vatandaşımız yaşıyor. 3204 konutun inşası devam ediyor. 1589’unu Şubat sonunda teslim edeceğiz. 4 ilçemizde çalışmalar devam ederken, ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. Yıkım, yüzde 43 oranında tamamlandı. 2040 binada yıkım çalışmaları devam ediyor” dedi.