16 aylık bebeğini ölüme terk edip tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşanan vahim olayda, Kristel Candelario, 16 aylık bebeğini evde bırakarak 10 günlük bir tatile gitti. Bebeğinin ölümüne neden olmaktan ötürü yargılanan kadın için mahkeme şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.

Washington Post'un haberine göre 32 yaşındaki Kristel Candelario, kızı Jailyn'in cinayetiyle ilgili suçunu üstlendi.

Savcılar, Kristel Candelario'nun geçen sene Haziran ayında Detroit ve Porto Riko'ya giderken küçük çocuğu Cleveland'daki evlerinin oyun alanında tek başına bıraktığını söyledi. Candelario tatilinden döndüğünde bebeği Jailyn'i yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu polise haber verdi.

Candelairo, acil müdahale ekipleri eve gelmeden önce bebeğinin giysilerini değiştirdi ve kısa süre sonra öldüğünü bildirdi.

AÇ VE SUSUZ KALMIŞ

Talihsiz bebeğin aşırı derecede susuz kaldığını belirten tıp uzmanları açlık ve susuzluktan yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Mahkemede konuşan anne Candelario, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" şeklinde konuştu.