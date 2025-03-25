16 bin kurye mağdur, çözüm İçin destek bekliyor

İzmir Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Batuhan Bursalı, motosikletlerin arka kısmındaki taşıma çantasını ruhsata işletmeyenlerin cezayla karşı karşıya kaldığını belirtip, ruhsata işlenmesi için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanan yetkili bir kurumda motosiklet taşıma kutusu projesi kapsamında çizim yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de bu konuyla ilgili 2 ilde yetkili firma bulunduğunu belirten Bursalı, İzmir'de de yetkili bir firma açılması gerektiğini belirterek, "Ceza yememek için taşıma çantasını söken kuryeler var. Siparişleri ellerinde taşımak zorunda kaldıkları için trafikte tehlikeli anlar yaşayabiliyorlar" dedi.

7 GÜNLÜK BİR SÜRE TANINIYOR

Motosikletli kuryeler, taşıma çantalarının ruhsata işlenmemesi nedeniyle para cezalarıyla karşılaşıyor. Düzenlemeye göre, 1 Ocak itibarıyla motosiklet arka çantasını ruhsata işletmeyen sürücülere 993 TL ve ehliyete 10 ceza puanı uygulanıyor. Ayrıca, çantanın ruhsata işlenmesi için 7 günlük bir süre tanınıyor. Bu kapsamda, özellikle son günlerde motosikletlerin arka kısmındaki taşıma çantasını ruhsata işletmeyenlere para cezası kesildiğini belirten İzmir Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Batuhan Bursalı, ruhsata işlenmesi için TSE tarafından onaylanan yetkili bir kurumda motosiklet taşıma kutusu projesi kapsamında çizim yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'de bu konuyla ilgili 2 ilde yetkili firma bulunduğunu ve İzmir'de de bir yetkili kurum açılması gerektiğini belirten Bursalı, "İzmir'de 16 bin kurye var. Bu cezalar ise yaklaşık 3-4 gündür kesiliyor. Bini aşkın motosikletli kardeşimize ceza kesildi. Motosikletin arkasında gördüğümüz taşıma çantaları, araca takılan ekstra bir ürün. Bu nedenle yasaya göre TSE'nin yetkilendirdiği yerde mühendisler çizim yapıp, ardından araç muayene istasyonu TÜVTÜRK'e onaya gidilmeli. Muayeneden sonra ruhsata, ticari çantalı olarak işlenmeli. Ancak bunu yapabilecek yetkilendirilmiş resmi bir kurum yok. TSE tarafından Ankara ve İstanbul'da olmak üzere sadece 2 şehirde yetkilendirilmiş firma var. İzmir'de de açılması için TSE ile görüşüyoruz" diye konuştu.

'16 BİN MESLEKTAŞIMIZ MAĞDUR'

Çanta nedeniyle kuryelere 993 lira para cezası kesilip, bir hafta süre tanındığını da belirten Batuhan Bursalı, "Bir haftalık uyarı süresini geçiren kuryelerin motosikleti bağlanıyor. Ekmeklerinden oluyorlar. Ceza yememek için taşıma çantasını söken kuryeler var. Siparişleri ellerinde taşımak zorunda kaldıkları için trafikte tehlikeli anlar yaşayabiliyorlar. Biz de TSE'nin onay verdiği bir yerde, çantaları ruhsata işletmek istiyoruz. Bu nedenle TSE tarafından yetkilendirilmiş kurumun açılmasını istiyoruz. En azından açılana kadar da bu yöndeki cezaların bir süre kesilmemesini istiyoruz. Yani yetkili yer olsa biz zaten ruhsata işleyeceğiz. 16 bin meslektaşımız mağdur" dedi.

İzmir'de bazı kişilerin yetkili gibi davranıp dolandırıcılık yaptığını da söyleyen Bursalı, "Bu cezadan sonra yeni dolandırıcılık yöntemi türedi. İzmir'de kendilerini yetkili gibi tanıtan bazı kişiler insanlardan para alıyorlar. Dolandırılıyorlar. Muayeneye gittiklerinde ise bu kişilerin yetkili olmadığı anlaşılıyor. Arkadaşlarımız, dikkat etsin" diye konuştu.

'ÜRÜNLERİ ELİMDE TAŞIYORUM'

Kurye, evli ve 1 çocuk babası 20 yıllık kurye Volkan Öziş (38) ise "Para cezası kesildi. 1 hafta süre verildi. İzmir'de ya da yakın bir ilde proje çizdirebileceğim yetkili bir kurum yok. Çareyi çantayı söküp, ürünleri elde taşımakta buldum. Bu da bizim için tehlikeli bir durum. İzmir'de yetkili bir firma açılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurye Ergün Evgin (38) de "Cezadan sonra çantamı söktüm. Kuryelik yapmıyorum. Evime ekmek götüremiyorum. Bu konunun bir an önce çözülmesini istiyorum. Yetkili kurumun kim olduğu bildirilmeli. Bir hafta süre veriyorlar ama İzmir'de böyle bir kurum yok" dedi.