16 bin nüfuslu belediyenin 120 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen belediyelerden olan ve 16 bin nüfusa sahp Erzurum’un Şenkaya Belediyesi’nin 120 milyon TL borcu olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, AKP’den devraldığı borçları, geçmişteki usulsüz işlemleri, yaptırdığı pankartla belediye binasına astırdı.

ŞENKAYA BELEDİYESİ BÖYLE ZARARA UĞRATILMIŞ

Şenkaya Belediyesi’ni ziyaret eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, pankarta basılı maddeleri tek tek okuyarak tepki gösterdi.

Tanal, AKP’ni, 16 bin nüfuslu ilçede geride bıraktığı fatura edilmiş 108 milyon 391 bin 54 lira 24 kuruş, fatura edilmemiş 12 milyon TL, toplamda 120 milyon TL belediye borcunun olduğunu aktardı.

5 kişinin de işe gitmeden belediyeden maaş aldığını ifade eden Tanal, seçimi kaybeden AKP’li eski Belediye Başkanı’nın sadece 2023 yılında temsil ve ağırlama gideri olarak 2 milyon 500 bin lira harcandığının belirlendiğini açıkladı.

Tanal, 2023 yılında işletmeciliği belediyede olan Şirankes Kafe’den misafirlere verilen hediye ve ağırlama giderinin ise 2 buçuk milyon TL olduğunu kaydetti.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRTECEĞİZ!"

Mahmut Tanal, seçim günü yaşanan bir başka skandala değinerek, belediyeye fatura edilen 425 kilo lop etin bedelinin 189 bin 450 lira olduğunu, ancak belirtilen miktardaki etin nerede olduğunun belirleyemediklerini vurguladı.

2023 yılında belediye işletmesi Şirankes Kafe ve diğer kafeler için malzeme alındığı halde ödenmeyen fatura miktarını ise 1 milyon 223 bin lira olduğunu kaydetti.

Tanal, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve parası gönderildiği halde Akşar Yöresel Ürün Pazarı’ndan ödenmeyen borç miktarını da 1 milyon 800 bin 169 lira olduğunu açıkladı.

Tanal, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şenkaya halkının emeğini onlara yedirmeyeceğiz. Zehir zıkkım olsun bunlara. Belediye Başkanımız Görbil Özcan ve CHP olarak bizler, bunun peşini bırakmayacağız. Şikayet edeceğiz. Halkın buradaki emeğini onlara yedirmeyeceğiz. Burunlarından fitil fitil getirteceğiz!"