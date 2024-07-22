16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı

Kaynak: DHA
16 ilde FETÖ operasyonlarında 73 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen 'Kıskaç-23' operasyonlarında FETÖ'ye yönelik 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 4 gündür Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta düzenlenen 'Kıskaç-23' operasyonlarında 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin, FETÖ'nün sözde 'Emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri, sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiği, mülakatlarda avantaj sağladıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin isimlerinin ifade ve teşhislerde geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

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