16 kilo veren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle ekranlara gelen Nurgül Yeşilçay sıkı bir diyetle 16 kilo verdi.

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay zayıflama sırrını açıkladı

'Veda Mektubu' dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle gündemde olan Nurgül Yeşilçay son haliyle dikkat çekti. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, "16 kilo verdim" diyerek diyetinden bahsetti.

nurgul-yesilcay-in-son-hali-hayranlarini-sok-etti-bkrww.jpg

Yıllara meydan okuyan oyuncu "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun" dedi.

nurgul-yesilcay-in-son-hali-hayranlarini-sok-etti-fsawb.jpg

"BODRUM ÇOK KALABALIK"

Tatile planına dair de konuşan Yeşilçay, "Selimiye taraflarına gidiyoruz daha çok. Oralara gideriz yine. Ben artık çok sevmiyorum Bodrum'u çünkü çok kalabalıklaştı. İstanbul'dan farksız. Trafik var. Daha sakinlik arıyor insan. Zaten çok kalabalık yerlerde çalışıyoruz ve çok kalabalığız. Böyle insan durmak istiyor, daha sakin yerleri tercih ediyorum" dedi.

nurgul-yesilcay-in-son-hali-hayranlarini-sok-etti-wj31i.jpg

İlgili Haberler
Nurgül Yeşilçay'dan ilginç, Galatasaray ve şampiyonluk kutlaması paylaşımı
Nurgül Yeşilçay Alanur'un sırrını açıkladı
Nurgül Yeşilçay, milyonların hislerine tercüman oldu. Tiklendik hayırlı olsun
Nurgül Yeşilçay videoyu örnek olması dileğiyle paylaştı. "Hava durumları böyle sunulmalı"
Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Ökse otu horlamaya böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Ökse otu horlamaya böyle iyi geliyor
Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Güncel
Kütahya’da 2 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar' Spor
'Galatasaray'ı önce Ali Koç tebrik etti. Tebrik etmeyip ne yapacaklar'
WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’ta bu mesajı sakın yollamayın. Sohbet bir anda kilitlenebilir
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları ne zaman? Keşfet
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sonuçları ne zaman?
Almanya'da sığınma evinde yangın: 1 sığınmacı öldü Dünya
Almanya'da sığınma evinde yangın: 1 sığınmacı öldü
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı Ekonomi
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı