16 yaşında cezaevinde! "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması

Düzenleme: Kaynak: ANKA
16 yaşında cezaevinde! "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesi ile çok sayıda vatandaşa soruşturma açılmaya devam ediyor. 16 yaşındaki çocuk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

İstanbul'da, 8 Temmuz'da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcılığa getirildi.

SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ İLE SEVK EDİLDİ

Savcılık sorgusunun ardından çocuk, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Çocuğun avukatları, tutuklamanın ağır bir tedbir olacağı gerekçesiyle serbest bırakılmasını, aksi takdirde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, 16 yaşındaki çocuğun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili suçlamalar kapsamında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.

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