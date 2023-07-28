16 yaşındaki çocuk annesine kurşun yağdırdı

Samsun’da kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. 16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.’ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı. Melek B. olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu V.S.K. ise kayıplara karıştı.

KAYNAK: İHA
16 yaşındaki çocuk annesine kurşun yağdırdı

Kan donduran olay, Ayvacık ilçesi Söğütpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

16 yaşındaki V.S.K., evlerinin mutfağında annesi Melek B.’ye (43) tabancayla kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan Melek B. olay yerinde hayatını kaybetti. V.S.K. ise tabancayla birlikte kaçtı.

JANDARMA ÇOCUĞU YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Silah sesleri üzerine eve koşan yakınları kadını mutfakta sırt üstü yatar halde ölü buldu. Melek B.’nin cansız bedeni otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

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