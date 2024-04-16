16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi TIR'la bariyer arasına sıkışarak durdu

Kaynak: DHA
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ters yöne girdi TIR'la bariyer arasına sıkışarak durdu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polis ekiplerinin durdurmak istediği hafif ticari araç kaçmaya başladı ve D-100 karayolunda ters yöne girerek kaza yaptı.

Aracın TIR ile bariyer arasında sıkışması sonucu gözaltına alınan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis tarafından yakalandı.

Olay, Atalar Mahallesi'nde gerçekleşti. Polisin durdurmak istediği araç, kaçmaya başlayarak ters yöne döndü ve D-100 karayolunda seyreden bir TIR ile karşı karşıya geldi. TIR sürücüsünün hızlı refleksiyle kaza önlendi ancak hafif ticari araç bariyer arasında sıkıştı.

Polis, araçtaki sürücüyü gözaltına aldı ve yapılan kontrollerde 16 yaşındaki F.D.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. TIR sürücüsü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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