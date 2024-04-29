Arda Güler itiraf etti. Fenerbahçe'de neden 1 yıl daha kalmadığını açıkladı

Milli futbolcumuz Arda Güler sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli artı 10 milyon Euro da bonuslar karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

O dönemde Sarı-Lacivertli taraftarlar genç yıldızın 1 yıl daha kalması gerektiğini dile getirirken, aynı düşüncede olan Başkan Ali Koç da sitem etmişti.

Real Madrid macerasına sakatlıklarla başlayan Arda Güler son dönemde tüm sıkıntılarını atlattı, performansıyla adından söz ettirmeye başladı.

Son oynanan Real Sociedad karşılaşmasında ilk kez Real Madrid formasıyla 11'de oynayan Arda Güler attığı golle galibiyeti getirdi.

Arda Güler; yayın hayatına yeni başlayan Kafa Sports'a özel röportaj verdi, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve Başkan Ali Koç'la ilişkisine dair açıklamalarda bulunan genç yıldız, Candaş Tolga Işık'ın sorularına özetle şu cevapları verdi:

"Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim."

"Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir."

"Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil."

"Türkiye'de en beğendiğim futbolcu Ferdi. Ferdi ağabeyi çok beğeniyorum. İnşallah onun için de gönlüne göre olur her şey. Çünkü çok karakterli, çok da çalışıyor. İnşallah bütün başarılar onunla olur."

"Avusturya maçından sonra Alaba'yla birlikte döndük. O da Avusturya'daydı. Çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş hatta Galatasaraylıymış. Arada şakalaşıyor benimle 'Sen Fenerbahçelisin ben Galatasaraylıyım.' diye. Rüdiger de Almanya'da olduğundan dolayı biraz Türkçe biliyor. Ben geldiğimde soyunma odasında Türkçe küfürleri duydum, herkes Türkçe küfürleri biliyor."

"Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm bazı sakatlıklar olabilir. Ama ben çok çalışmaya devam ettiğim sürece her şeyin inşallah çok iyi olacağına inanıyorum. Gerisini Allah'a bırakıyorum."