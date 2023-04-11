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16 yaşındaki gencin katilleri sırra kadem bastı

Adana’da hırsız zannedildiği için işkence yapılıp silahla vurularak öldürülen 16 yaşındaki çocuğun annesi oğlunun katillerinin 7 aydır bulunamadığını belirterek yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:51
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16 yaşındaki gencin katilleri sırra kadem bastı

16 yaşındaki gencin katilleri sırra kadem bastı
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İHA'nın haberine göre, olay, 26 Eylül 2022 günü Yüreğir ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kanal içinde hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen ekipler şahsın işkence yapıldıktan sonra silahla yaralandığını tespit edip hemen hastaneye kaldırdı. İsminin Bünyamin Aslan olduğu öğrenilen 16 yaşındaki genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Anne Adile Aslan cinayetin ardından 7 ay geçmesine rağmen oğlunun katillerinin bir türlü bulanamadığını belirterek, olayın çözülmesini istedi.

Olayı anlatan anne Adile Aslan, “Benim oğlumu bir çiftlikte hırsız zannetmişler. Bu nedenle öne işkence yapmışlar sonrada silahla vurduktan sonra kanala atmışlar. Benim oğlum hırsız değildi. Arkadaşları evden alıp götürdüler. Ne yaptıysa o arkadaşları yaptı. Ben oğlumu toprağa verdim ancak katilleri hala bulunamadı. Ben katillerin bulunup ceza almalarını istiyorum” dedi.

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