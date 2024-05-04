Türkiye’de ender görülen bir olay… Belediye Başkanı işe yürüyerek gidip geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de ender görülen bir olay… Belediye Başkanı işe yürüyerek gidip geliyor
CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın işe yürüyerek gidip gelmesi sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 41.85 oy alarak Buca Belediye Başkanı seçilen Görkem Duman’ın belediyedeki işine yürüyerek gidip gelmesi dikkat çekti.

36 yaşındaki Duman’a bu hareketinden dolayı sosyal medyadan da çok destek geldi.

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GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, İzmir Buca’da doğdu. İlk ve lise eğitimini Buca’da tamamladı. Üniversite eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde aldı.

Mimarlık eğitimi sonrasında kendi mimarlık ofisini açarak serbest meslek hayatına adım atmış ve aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalıştı.

Ayrıca, Bucaspor alt yapısında kalecilik yaptı.

Siyasete 2018 yılında CHP’ye üye olarak adım attı ve 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı olarak seçildi.

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