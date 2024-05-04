Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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TÜİK rakamlarıyla enflasyon nisanda yüzde 70’e dayandı

Bağımsız akademisyenlerin oluşturdu ENAG’ın aylık yüzde 5,2, yıllık ise yüzde 124,35 olarak duyurduğu nisan ayı enflasyonu, verileriyle tartışmaların odağında olan TÜİK’e göre aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise yüzde 69,80 oldu. Yıllık çekirdek enflasyonda ise yeni rekor kaydedildi.

TÜRKİYE’de yıllık tüketici enflasyonu başta hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisan ayında da yükselişini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,80 artış kaydetti. Aylık TÜFE artışı ise yüzde 3,18 oldu.

Nisanda yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, çekirdek gösterge de hızlandı. Yıllık yüzde 75,81 olarak kaydedilen çekirdek enflasyonda yeni rekor görüldü. Nisan ayında aylık olarak en çok fiyat artışı yaşanan ana grup yüzde 9,56 ile alkollü içecek ve tütün grubu oldu.

Bu grubu yüzde 4,69 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,58 ile giyim ve ayakkabı izledi. Aylık en düşük artış ise yüzde 1,03 ile sağlık grubunda görüldü. Sağlık grubunu yüzde 1,38 ile konut, yüzde 2,62 ile eğlence ve kültür takip etti.

Yıllık olarak bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 103,86 ile eğitim grubunda görüldü. Eğitimin ardından yüzde 95,82 ile lokanta ve oteller, yüzde 80,39 ile ulaştırma geldi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 34,24 ile "kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı"nda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,28 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ile ilgili ürünlerde görüldü.

Üretici fiyat endeksi tarafına bakıldığında da eğilimin hızlandığı görüldü. Nisan ayında yıllık üretici enflasyonu yüzde 55,66 olarak kaydedildi. Mart ayında yıllık üretici enflasyonu yüzde 51,47 olmuştu.

Aylık üretici enflasyonu da Nisan'da yüzde 3,60 seviyesine çıktı. Üretici fiyatları tarafında aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,86 ile tütün ürünlerinde oldu. Bu grubu yüzde 10,43 ile metal cevherleri, yüzde 7,30 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme izledi. Yıllık olarak en yüksek artış yüzde 84,25 ile metal cevherlerinde izlendi.

Akademisyen ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre ise TÜFE nisan ayında yüzde 5,02, yıllık artışı ise yüzde 124,35 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın yaptığı hesaplamalara göre; nisan ayında en çok "giyim ve ayakkabı" kategorisindeki ürünlerin fiyatı arttı. Bunu yüzde 9'luk fiyat artışıyla "lokanta ve oteller" izledi. Enflasyonda öncü veri olarak kabul edilen İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre ise, İstanbul'da perakende fiyatlar nisan ayında aylık olarak yüzde 4.89 yıllık enflasyon 78,81 artmıştı.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun mayısta tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörüleri doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını belirterek, "Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz" dedi.

Merve KIZILALP