16 yaşındaki kızın çatıdan esrarengiz düşüşü

Şişli'de 16 yaşındaki genç kız, asansörle çıktığı bir binanın çatısından aşağıya düşüp ağır yaralandı. Polis genç kızın intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırırken, itilme olasılığını da değerlendiriyor.

16 yaşındaki kızın çatıdan esrarengiz düşüşü

İHA'nın haberine göre, olay, saat 12.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki A.K. isimli genç kız, önceden öğrenim gördüğü kurs merkezinin çatısına çıktı.

Genç kız burada henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerken balkona çarpan genç kız ağır şekilde yaralandı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, dehşet anları kameralara yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Genç kızın yukarıya nasıl çıktığını araştıran polis, işçilerin girmesi için çatıya çıkan kapının açık bırakıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, ailevi sorunları olduğu iddia edilen genç kızın intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırırken, itilme olasılığını da değerlendiriyor.

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