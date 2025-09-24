16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu! O şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.'yi (39) gözaltına aldı. E.Ş. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
