16 yıl 8 ay hapis cezası ile aranıyordu! O şahıs yakalandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası olan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.'yi (39) gözaltına aldı. E.Ş. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

