16 yıl hapis cezası vardı! Uyuşturucudan aranan şahıs yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. isimli şüpheli yapılan fiziki takip sonucu Koçarlı ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.