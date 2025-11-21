Jandarma, AFAD ve JAK ekiplerinin yoğun çabaları sonucu ulaşılan Kansu, baygın haldeyken ilk müdahaleyi ekiplerden aldı. Olay, bölgede büyük bir sevinç dalgası oluşturdu.

Olay, 19 Kasım sabahı Çayırtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. Abdurrahman Kansu, mahalleden 160 koyunluk sürüyü otlatmak üzere dağlık araziye çıkarmıştı.

Çobanın kaybolma nedeninin 3 gündür etkili olan yoğun sis olduğu bildirildi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü zorlu koşullarda çoban ve sürü, akşam saatlerinde köye dönmeyince yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sürü, mahalle sakinlerinden İdris Çakmak'a ait olup, satış anlaşması 24 Kasım'da tamamlanacaktı. Koyunların toplam değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olarak belirtilmişti.

Arama çalışmaları hemen başlatıldı. AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, Yakutiye Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, gece boyunca zorlu arazi şartlarında tarama yaptı.

Çobanın ayrıca sağar olduğu ifade edildi.

Jandarma iz takip köpeği "Tapan" da operasyona katıldı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgede ekiplere Türk Kızılay sıcak çay ve çorba ikram etti. Ancak ilk iki günde iz bulunamadı ve kaygılar artmıştı.

Üçüncü gün, yani bugün sabah saatlerinde ekipler yeniden sahaya indi. Kilometrelerce mesafe kat eden arama grupları, havadaki sis ve pusun dağılmasıyla drone yardımıyla Kansu ve sürüsünün yerini tespit etti.

Çayırtepe Köyü'nden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bataklık bir alanda ulaşılan çoban, baygın halde bulundu. Ekipler, araç geçişinin mümkün olmadığı zorlu noktaya yaya olarak ilerleyerek müdahale etti.

A Haber ekibi, çobanın bulunmasını canlı yayında ekrana getirdi.

Jandarma personeli, "Çok bataklık bir yerdeydi. Bulduğumuzda baygındı. Biz ilk müdahale yapmaya çalıştık, su ve yiyecek vermeye gayret ettik" diye konuştu.

Mehmetçik'in sırtında taşıdığı Kansu’nun ilk istediğinin bir parça ekmek ve içecek su talep ettiğini asker açıkladı.

Durumu stabil olan Kansu, jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kurtarma bölgesine indirildi.

Jandarma personeli, bulunan çobanın "Bir parça ekmek ve içecek su ve istedi" dediğini söyledi.

Ayrıca çobanın "Ben açım" dediği de öğrenildi.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, şu sözler kullanıldı:

"Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde, 19.11.2025 Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan '180 adet küçükbaş hayvan ile hayvanlara çobanlık yapan A.K. (70) isimli şahsın aynı gün saat 08.30 sıralarında mahalleden ayrıldığı ve geç saate kadar geri dönmediği, mahalle sakinleri tarafından yapılan tüm aramalara rağmen çobana ulaşılamadığı' içerikli ihbar üzerine yapılan arama çalışmaları sonucu, kayıp şahıs (çoban) ve küçükbaş hayvanlar bugün 13.05'te İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timleri tarafından kaybolduğu noktaya 5 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Şahıs kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir"

Kayıp şahsın bulunmasına yönelik arama faaliyetleri kapsamında, 5 Asayiş Timi (20 personel), 2 JAK Timi (15 personel), 2 JÖH Timi (30 personel), 3 AFAD Ekibi (30 personel), Macera Off-Road Kulübü (9 araç, 22 personel) ve 3 köpek unsuru görev aldığı duyuruldu.

Arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nca 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA görevlendirilmiş ve bölge üzerinde havadan keşif faaliyetleri yaptığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca meydana gelen olay ile ilgili olarak cumhuriyet savcılığı tarafından tahkikat başlatıldığı ifade edildi.