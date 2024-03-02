17 aracın lastiği kesildi

Kaynak: İHA
17 aracın lastiği kesildi
Küçükçekmece’de kimliği belirlenemeyen şahıslar park halindeki 17 aracın lastiğini kesti.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek için araçlarının yanına gelen vatandaşlar araç lastiklerinin kesildiğini fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede sokakta park halindeki 17 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi. Vatandaşlardan kimisi aracını tamirciye götürürken kimisi de sokakta bekletmeye devam etti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olayı anlatan sokak sakini Seyfi Şenel, “Tepeüstü’nden buraya kadar komple araçların lastiklerini kesmişler. Adet belli değil gece olmuş. Ben aracımı başka sokağa park etmiştim” dedi.
Komşularının haber vermesiyle durumu fark ettiğini söyleyen araç sahibi Onur Çetinay, “Bizi de komşumuz arayıp bilgilendirdi. Dün akşam ile bu sabah arasında birisi 17 tane aracın lastiğine bıçak atarak patlatmış. Polisleri çağırdık şimdi gelecekler. Şu hizadan başlıyor, ta arkaya kadar 17 tane aracın lastiği patlatılmış durumda. Lastiklerde bıçak izleri var” diye konuştu.

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