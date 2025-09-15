17 aylık bebeklerini toprağa veren acılı aile sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz hafta Ontario eyaletinde yaşanan feci olayda, 70’li yaşlarında bir sürücünün kullandığı araç Richmond Hill’deki First Roots Early Education Academy adlı kreşe çarptı. Kazada 17 aylık Liam yaşamını yitirdi, altı çocuk ve üç yetişkin de yaralandı. Olay sonrası kent halkı kreşin önüne çiçekler ve oyuncaklar bırakarak dayanışma gösterdi.

“BAŞKA ÇOCUKLAR ÖLMESİN”

Pazar günü düzenlenen anma töreninde Liam’ın ailesi, onun gülüşü ve merakıyla aileye ışık saçtığını vurguladı. “Liam’ın hikâyesi değişim getirmeli” ifadeleriyle konuşan aile, çocuk bakım merkezlerinde daha sıkı güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti. Liam’ın teyzesi Mina Riazati ise “Kreşler çocuklar için en güvenli yer olmalı. Cam duvarların ve otoparkların hemen yanında eğitim verilmesi büyük risk taşıyor” dedi.

SORUŞTURMA VE YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Kazayla ilgili olarak sürücüye “ölüme neden olan tehlikeli araç kullanımı” ve “bedensel zarara yol açan tehlikeli araç kullanımı” suçlamaları yöneltildi. Ontario Eğitim Bakanı Paul Calandra ise kazanın ardından belediyelere ve işletmecilere, kreşlerin giriş kapıları ve oyun alanlarına bitişik otoparkların kullanımını engelleme talimatı verdi. Ayrıca yeni yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini açıkladı.

“ONUN ADINA BİR YASA ÇIKMALI”

Aileye yakın isimlerden Hooshang Lotfi, Kanada’ya göç ederek daha güvenli bir yaşam kurmak isteyen Riazati ailesinin böylesi bir trajediyle sarsıldığını dile getirdi. Mina Riazati ise “Liam belki ilk değil ama son olmalı. Onun adına yasa çıkarılmalı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kazanın ardından kamuoyunda kreşlerin bulunduğu alanlarda fiziki bariyerler ve güvenlik önlemleri artırılması yönünde geniş bir destek oluşmuş durumda. Aile ise Liam’ın anısının, çocukların güvenliği için yapılacak yasal adımlarla yaşatılmasını istiyor.