17 bin kişilik dev operasyon

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 17 bin 44 kişi sorgulanırken 33 faili meçhul olay aydınlatıldı.

17 bin kişilik dev operasyon

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde 5-11 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 17 bin 44 şahıs ve 6 bin 518 araç sorgulandı. 4 çalıntı oto ve 2 yakalama hacizli oto yakalandı.

Ekipler, 33 faili meçhul olayı aydınlatırken, 11 firari şahsı yakaladı. 37 aranan şahıs yakalanırken, 25 bakaya işlemi yapıldı ve 2 kayıp şahıs bulundu.

6 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanarak, adli makamlara sevk edilirken, 18 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 13 sahte altın ile 600 dolar ve 10 bin 650 TL sahte para, 1 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 3 av tüfeği, 103 fişek ve çeşitli miktarlardan uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

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