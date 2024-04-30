NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti

Nilay Abdal
NATO Ukrayna'ya muharip birlikler gönderiyor. Rusların ilerleyişi batıyı panikletti
Son birkaç haftada çıkan pek çok haberde Rus ordusunun hızla ilerlediği ve Ukrayna ordusunun bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Bazı köylerin Rusya'ya geçtiği ve çekilme sırasında Ukrayna ordusunun çok ciddi hataların yapıldığı da ifade edilen bilgiler arasında.

Rusya'nın hızlı ilerlemesi, Ukrayna cephesinde erken bir zafer arayışı olduğu izlenimini veriyor. Bu çekilmelerde ve başarısızlıklarda, Amerika'nın uzun süre Ukrayna'ya yardım göndermemesinin önemli bir rol oynadığı söyleniyor. Ancak sonunda Amerika Kongresi'nin 61 milyar dolarlık bir yardım paketini onayladığı, ancak bu yardımın henüz ulaşmadığı da bir gerçek. Ukrayna ordusu, bu yardımı büyük bir heyecanla bekliyor ancak bu süre zarfında Rus taarruzlarına ne derecede dayanabileceği ciddi bir tartışma konusu.

NATO'nun gerçekleştirdiği iddia edilen sevkiyatta Türkiye'nin bulunup bulunmadığı yahut bunun gerçekten ne boyutlarda gerçekleştirildiği konusunda ileriki günlerde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniliyor.

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NATO, UKRAYNA'YA MUHARİP BİRLİKLER GÖNDERİYOR

Amerikan bürokrasisinin önemli isimlerinden biri olan Stephen Brian geçenlerde bir makale yayınladı. Brian, eski savunma müsteşar yardımcısı olarak Amerika'nın güvenlik çevrelerini yakından tanıyan bir isim. Akademik bir dergide yayınlanan makale kısa bir süre sonra Asia Times Gazetesi tarafından sayfalarına taşındı. Makalede, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya muharip birlikler göndermeye başladığını belirtilmesi son derece dikkat çekti. NATO ülkelerinin söz konusu sevkiyata iten neden olarak Ukrayna ordusunun çökmekte olduğu endişesi ve Rusların her an zafer kazanabileceği korkusu gösterildi. Brian'a göre, NATO ülkeleri Ukrayna savunma direncinin kırılmak üzere olduğunu düşünerek böyle bir adım attı. Ancak bu kararın tüm NATO üyeleri tarafından alındığına dair net bir bilgi olmadığını da ekledi.

Brian'ın makalesinde ayrıca, Ukrayna'da bulunan NATO askerlerinin gerçekte muharip olmadığını, ancak eğitim ve bakım gibi görevler üstlenebilecek kişiler olduğunu iddia ediyor.. Ancak bu durumun gerçekten böyle olup olmadığını net olarak anlamak zor. Çünkü bu tip sınır dışı askeri operasyonların detayları genellikle gizli kalıyor.

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