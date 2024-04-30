Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi

Kaynak: AA
Tütün ve alkollü içki ticaretinde teminat belirlendi
Tütün üreticileri ile tütün üretim ve pazarlama kooperatifleri hariç olmak üzere tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, alkol ve alkollü içkilerin üretim ve ticaretini yapanlardan alınacak teminat bedelleri belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tütün, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde teminat tutarlarıyla ilgili teminat tutarları açıklandı.

"Tütün, Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı, Sigara Filtresi, Alkol ve Alkollü İçkilerin Üretim ve/veya Ticareti Faaliyetinde Bulunanlardan Teminat Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tek vardiyada teorik üretim kapasitesi 20 milyar adet olanlar 40 milyon lira teminat ödeyecek. 20 ile 40 milyar adete kadar ödenecek miktar 45 milyon lira, 40 milyardan fazla üretim yapanlar ise 50 milyon lira taminat yatıracaklar. Makaronda ise 3 milyara kadar olanlar 10 milyon, 3-4 milyar adete kadar 45 milyon, 4 milyardan fazla olanlar ise 50 milyon teminat verecekler.

ALKOLLÜ İÇECEK SEKTÖRÜ

Alkolde ise günlük teorik üretim kapasitesi 50 tona kadar olanlardan 5 milyon lira, 50 tondan fazla olanlardan 10 milyon lira teminat istenecek.

Fermente alkollü içki ana kategorisinde yıllık üretim kapasitesi 20 bin litreye kadar olanlardan 500 bin lira, 20 bin litreden 100 bin litreye kadar olanlardan 1 milyon lira, 100 bin litreden 300 bin litreye kadar olanlardan 2 milyon lira, 300 bin litreden 2 milyon litreye kadar olanlardan 4 milyon lira, 2 milyon litreden 10 milyon litreye kadar olanlardan 8 milyon lira 10 milyon litreden 50 milyon litreye kadar olanlardan 15 milyon lira, 50 milyon litreden fazla olanlardan 50 milyon lira teminat ödeyecek.

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