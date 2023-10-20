17 çimento firmasına deprem soruşturması

Türkiye’nin 6 Şubatta yaşadığı büyük depremin ardından yıkıma sebep olan yapı usulsüzlükleri ile ilgili incelemeler devam ediyor. Yapılan çalışmaların bazıları da çimento işletmelerine yönelik yürütülmekte.

Konuyla alakalı fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirten Başkan Küle: "Deprem bölgesi odağında yürüttüğümüz incelemelerimiz kapsamında 17 teşebbüs hakkında soruşturma başlattığımızın bilgisini ilk kez paylaşmış olayım. Yaptığımız incelemelerde, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin birlikte fiyat tespit ettiklerine ve müşteri paylaştıklarına ilişkin kuvvetli deliller elde ettik ve soruşturma sürecimizi başlattık. Hassasiyetimiz aynı kararlıkla devam ediyor" dedi.

Yapı kimyasalları özelinde yapı malzemeleri sektörüne yönelik de inceleme başlattıklarını belirten Küle: "Yapı kimyasalları katkı ve karışımları çimento ve hazır beton sektörlerinde önemli bir girdi olarak kullanılıyor. Yine benzer şekilde fiyatlama stratejilerine yönelik anlaşmaya varıldığına, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunulduğuna ve ihalelerde danışıklı hareket edildiğine yönelik şüphelerimiz var.

Bu kapsamda faaliyet gösteren 14 teşebbüs ve 2 teşebbüs birliğinde yerinde incelemeler gerçekleştirdik. Çimento ve hazır beton sektörlerinde yürüttüğümüz incelemelerin yanı sıra bu sektörlerde önemli bir girdi kalemi olan yapı kimyasalları, kimyasal katkı ve karışım pazarlarında da özellikle deprem sonrası dönemde ortaya çıkmış rekabeti kısıtlayıcı davranışların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması önem arz ediyor." dedi.

Küle, gerçekleştirdikleri incelemelerin uluslararası boyutlu olduğunu dile getirdi. Başta Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer ülkelerin rekabet otoriteleriyle iletişim halinde olduklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Küle konuşmasının devamında: "17 Ekim'de başlattığımız incelemeler, Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi ile eş zamanlı yürütüldü." dedi.

“OTURDUĞUMUZ YERDEN CEZA VERMİYORUZ”

Küle son zamanlarda kurumun para cezalarıyla gündeme gelişi ile alakalı: “Hak edene hak ettiği cezayı veriyoruz. Sanırım bizim bu yüzümüzü daha çok görmeye devam edeceksiniz ama oturduğumuz yerden ceza vermiyoruz. Arka planda çok ciddi, akademik nitelikte çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında bu kadar ses getirmemizin arkasında bu özverili yoğun ve ciddi çalışmalar var. Yurt dışından gelen işbirliği talepleri de bunun en önemli göstergelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.