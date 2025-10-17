Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 17. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki görkemli açılış töreniyle perdesini açtı. Gecenin açılışında sahne alan Alegria Korosu, performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca Parallax, Pan (Two) Mim ve Çelik Çomak Gösteri Topluluğu da sundukları gösterilerle etkinliğe renk kattı.

Bu yıl "Kent ve Tiyatro" ana temasıyla sanatseverlerle buluşan festival, uluslararası katılımla da öne çıkıyor. Konuk ülke olarak belirlenen İran’ın yanı sıra Almanya, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve Makedonya’dan gelen 10 yabancı tiyatro topluluğu, farklı kültürlerin sahne yorumlarını Ankaralı izleyicilere ulaştıracak.

Yerli katılımcılar da oldukça geniş bir yelpazede yer alıyor. Ankara'dan 10, Antalya, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Kırşehir, Sinop ve Eskişehir'den ise 12 olmak üzere toplam 22 yerli tiyatro topluluğu festival kapsamında sahne alacak.

26 Ekim’e kadar Ankara'nın çeşitli kültür merkezlerinde devam edecek olan festival programında tiyatronun yanı sıra düşünsel ve akademik etkinlikler de bulunuyor. Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Kentte Rol, İdol ve Onur” konferansıyla sanat ve kent ilişkisini incelerken, Yeşim Eyüboğlu moderatörlüğündeki “Kent, Tiyatro ve Yerel Yönetimler” söyleşisi tiyatronun kentsel bütünleşmeye etkisini masaya yatıracak. Festival boyunca ayrıca sokak tiyatroları, atölye çalışmaları ve uluslararası buluşmalar da düzenlenecek.





