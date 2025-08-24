17 farklı suçtan aranan 29 yaşındaki şüpheli yakalandı!

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında çok sayıda yakalama kararı bulunan şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

24 yaşındaki E.K. isimli şahsın, hakkında aralarında ifadeye çağrı, para cezası ve kesinleşmiş hapis cezalarının da bulunduğu 17 ayrı yakalama kararı olduğu belirlendi. E.K.'nin; başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık, kamu görevlisi ya da banka çalışanı gibi tanıtarak yapılan dolandırıcılık suçlarından toplamda 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, ayrıca 169 bin 500 TL'lik idari para cezası bulunduğu tespit edildi.

Yıllardır aranan uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

04 Aralık 2023 tarihinden bu yana firari durumda olan şüphelinin yakalanması için Kars Emniyeti harekete geçti. Yapılan saha çalışmaları ve teknik takip sonucu E.K., kent merkezindeki Hapan mevkisinde mobil ekipler tarafından yakalandı.

Hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan E.K., Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kuzu ve hindi hırsızları yakalandı! Yöntemleri 'pes' dedirtti