17 katlı plazada yangın paniği. Dış cephe alev alev yandı

İstanbul Ataşehir'deki 17 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın korkuttu. Binadakiler tahliye edildi, dış cephe alev alev yandı

KAYNAK: İHA
17 katlı plazada yangın paniği. Dış cephe alev alev yandı

Ataşehir’de iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı plazanın dış cephesi alev alev yandı. Alevlerin binanın aşağısından en yukarısına kadar uzandığı yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesinde Ali Ay Sokak’ta bulunan ve iş merkezi olarak kullanılan Aktif Han Plaza isimli 17 katlı binada saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Binanın dış cephesinde çıkan yangın nedeniyle alevler binanın aşağısından en yukarısına kadar uzandı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı.

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