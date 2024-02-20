17 kez hamile taklidi yaptı parasına para kattı. Şeytan bile istifasını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
17 kez hamile taklidi yaptı parasına para kattı. Şeytan bile istifasını verdi
2000 yılından bu yana 17 kez hamile taklidi yapan ve devletten sosyal yardım alan kadın tutuklandı.

İtalya'da yaşanan olayda 55 yaşındaki Barbara Loele isimli bir kadın, devlet yardımlarından "sahtekarlıkla küçük bir servet kazanmak" ve sahte hamilelikleri nedeniyle 24 yıl boyunca dolandırıcılıkla önemli miktarda izin almakla suçlandı.

Loele, iddia edilen 17 hamilelikten sadece beşinin gerçekleştiğini, diğerlerinin ise düşük ile sonuçlandığını öne sürdü. Kadın, son çocuğunu Aralık ayında dünyaya getirdiğini söyledi ancak önceki dokuz ay boyunca onu yakından takip ettiklerini söyleyen polis, tüm hamileliğin bir yalan olduğunu anladıklarını söyledi.

İtalyan Il Mattino gazetesinin haberine göre savcılar, Ioele'nin iddia edilen dolandırıcılığının, diğer sahte belgelerle birlikte Roma'daki bir klinikten çok sayıda doğum belgesinin çalınmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

55 yaşındaki kadın, karnına yastık doldurmakla da suçlandı. Loele'nin 55 yaşındaki eşi Davide Pizzinato, sorgu sırasında polise Loele'nin hamile olmadığını bildiğini söyledi.

Pizzinato'nun, dolandırıcılıkta suç ortağı olmakla suçlanmasının ardından, daha hafif bir ceza karşılığında eşine karşı ifade verdiği düşünülüyor.

Polise, beş çocuğunun gerçekten var olduğunu ve tüm hamileliklerinin gerçek olduğunu söyleyen kadın bir yıl altı ay hapis cezası aldı.

Kadının bunu 2000 yılından beri yaptığı ve 94 bin sterlin tutarında sosyal yardım aldığı belirtildi.

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