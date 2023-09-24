17 kilo uyuşturucuyu halıya emdirdiler. Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun

İstanbul Havalimanı hızlı kargo bölümüne, yurt dışına gönderilmek üzere gelen bir kargo, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında incelemeye alındı. Yapılan aramada narkotik dedektör köpekleri kullanıldı. Köpeklerin kargo paketine tepki vermesi üzerine kargo paketi açıldı.

NUMUNE ALINDI

Kargo paketinin içinden kağıt ruloya sarılı halde 2 adet halı çıktı. Halıları incelemeye alan ekiplerin, halıların bazı yerlerinde sertlik ve renk farklılığı gözlemlemesi üzerine sürüntü yöntemiyle beyaz renkte kristalize madde çıkarılıp numune alındı.

UYUŞTURUCU MADDEYİ HALIYA EMDİRMİŞLER

Alınan numune uyuşturucu test kitiyle incelendiğinde beyaz renkteki maddenin metamfetamin olduğu belirlendi. Gümrük Muhafaza ekiplerince uygulanan ayrıştırma işlemleri neticesinde yaklaşık 18 milyon lira değerinde 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.