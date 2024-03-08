17 ülkeden 120 tane satın aldı. Paha biçilemiyor

Samsun’da müzik öğretmeni olarak görev yapan Seçkin Esen (54) isimli öğretmen, şimdiye kadar edindiğini kazancı farklı bir amaç için değerlendiriyor. Dünyanın birçok noktasına giderek kültürel değeri olan duvar halılarını satın alan Esen, 17 farklı ülkeden onlarca halı elde etti.

Maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan halıları koleksiyon haline getiren Seçkin Esen, yurt içi ve yurt dışından topladığı 120 halıdan 40’ına hikaye yazarak proje oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve büyükelçilere göndereceği proje ile koleksiyonun yurt içi ve yurt dışında sergilenmesi için girişimde bulanacağını belirten Esen, halıların satılık olmadığını ama kendisinin sürekli olarak koleksiyonunu genişlettiğini söyledi.

“17 FARKLI ÜLKEDEN DEĞERİ BİN TL İLE 100 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN BİRÇOK HALI ALDIM”

Koleksiyonunda yer alan halıların o ülkeye ait nadir duvar halısı olduğunun altını çizen Müzik Öğretmeni Seçkin Esen, “12 yıldır dünyayı gezerek duvar halıları topluyorum. Şimdiye kadar 17 farklı ülkeden halı topladım. Koleksiyonumdan dünyada başka kimsede yok. Bir halk bilimci olarak bu kültürün koleksiyona dönüşmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda düşünceye sahip oldum.

Gezdiğim ülkelerden ve mezarlardan birçok halı topladım. Şimdiye kadar Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Hindistan, Afganistan, Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Suriye, Fas, Libya, Almanya, İtalya, Macaristan, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkelerden halılar topladım. Bu halılardan bin TL’ye de aldığımız oldu, 100 bin TL’ye de aldığımız oldu. Bunların fiyatları nadir olmasına göre ve özelliklerine göre değişiyor.

Bendeki duvar halılarından Hazreti Meryem figürünün olduğu, Hazreti Musa’nın figürünün olduğu halıların yanı sıra yurt içinde de eski siyasilerin olduğu duvar halıları nadir eserler ve diğerlerine göre daha değerli” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMA EV VE ARABA BIRAKMAK YERİNE KÜLTÜR MİRAS BIRAKIYORUM”

Şimdiye kadar koleksiyonunda 120 halının olduğunu ve bunları çocuklarına miras bırakacağını belirten Esen öğretmen, “Halıları satma gibi bir olayımız yok. Koleksiyonun amacı da satmak değil, gelecek kuşakların görmesini sağlamaktır. Satmamamın yanı sıra koleksiyonumda olmayan halıları takip edip, alıp, koleksiyonuma katıyorum. Şu anda birçok halı biriktirdik.

Bir proje yazdım. Bu halıların hikayelerini yazdım. Bu lirik hikayelerde halıların durumu anlattık. Projeyi de Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da büyükelçilerimize ulaştırıp, yurt içi ve yurt dışında sergilemeyi düşünüyoruz. Elimdeki halılar 1920’den günümüze kadar geliyor. Bazı şeylerin değeri ölçülmez. İnsanların bu kültürü görmesi benim için maddiyattan daha önemli.

Çocuklarınıza ev, araba bırakabiliriz ama böyle bir kültür ürünü bırakmak bana daha anlamlı geliyor. Şu ana kadar 40 halıya hikaye yazdım. Daha hikayesi yazılmamış halılar da var. 120’ye kadar halımız var ve biriktirmeye de devam ediyoruz” dedi.