17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
17 ülkeden Hamas'a ortak çağrı

17 ülke lideri Hamas’ı İsrail’in sunduğu ateşkes önerisini kabul etmeye çağırdı. Açıklamada Hamas’ın elinde bulundurduğu esirler arasında kendi vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ediyor. 7 Ekim tarihinde başlayan savaş sırasında 36 binden fazla Filistinli sivil hayatını kaybetti. Dış politikada oldukça sıkışan İsrail son çare olarak Hamas’a ABD’nin sunduğu ateşkes önerisinde bulundu. Hamas’ın bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu olurken 17 ülke liderinden Hamas’a ‘ateşkesi kabul et’ çağrısında bulunduğu belirtildi.

Aralarında ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kolombiya ve Tayland’ın da yer aldığı 17 ülke yaptıkları çağrıda kaybedecek zamanın olmadığını belirterek şu çağrıda bulunuldu:

“Kaybedecek zaman yok. Hamas'ı, İsrail'in ilerletmeye hazır olduğu bu öneriyi kabul etmeye ve vatandaşlarımızı salıvermeye çağırıyoruz"

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