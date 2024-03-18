17 yaşındaki genç bıçaklandı

Kaynak: İHA
17 yaşındaki genç bıçaklandı
Çorum'da gençler arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı.

Bıçaklı kavga Bahçelievler Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan E.T.G. (17) ile D.C.D. (17) parkta karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T.G. bıçakla yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı genç E.T.G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçakla yaralama olayının zanlısı 17 yaşındaki D.C.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucunda olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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