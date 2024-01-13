17 yaşındaki genç bir aileden 4 kişiyi öldürdü

California'nın Fresno kentinin güneybatısındaki Reedley kasabasında çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkarak savunma yapan sanık R.I, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Hakimin tutukluluğunun devamına karar verdiği R.I'nın 4 cinayetten hüküm giymesi halinde 25 yaşına kadar ıslahevinde tutulacağı tahmin ediliyor.

Savcılar, R.I'nin yetişkin gibi yargılanmasını talep ederken, eğer bu talep kabul edilirse R.I. şartlı tahliyesiz müebbet hapis cezası alabilir.

Polis, öldürülen 4 kişiden 3'ünün cesetlerinin kurbanların evlerinin arkasındaki bahçede, diğerininkinin ise R.I'nin evinin garajında gömülü bulunduğunu aktardı.

The Fresno Bee gazetesindeki habere göre polis, kurbanların evinde silah ve para bulunan kasanın zorla açılıp boşaltılarak hırsızlık yapıldığını ve bunun olası cinayet sebebi olabileceğini tespit etti.

Diğer yandan, R.I'nin annesi ve erkek arkadaşı, cinayetlerde suç ortağı olmakla suçlanmalarına karşın kefaletle serbest bırakıldı.