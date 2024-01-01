17 yıl bekledikten sonra iki ülke daha Schengen'e dahil edildi

Kaynak: Haber Merkezi
17 yıl bekledikten sonra iki ülke daha Schengen'e dahil edildi
Bulgaristan ve Romanya, 2007 yılından sonra nihayet Schengen bölgesine dahil edildi. İki ülke, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Schengen'e dahil edilecek.

Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada, üye ülkelerin Bulgaristan ve Romanya ile deniz ve hava yollarından girişlerde 31 Mart'tan itibaren sınır kontrollerinin kaldırılması konusunda oybirliği sağlandığı bildirildi. Fakat kara sınırlarından girişlerde de kontrollerin kaldırılması için yeni bir karara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın olumsuz kararlarına takılmıştı.

Macaristan, TürkAkım boru hattı üzerinden ülkesine ulaşan Rus doğal gazına uyguladığı transit geçiş ücretini artırmak isteyen Bulgaristan'ı geri adım atması konusunda uyararak, aksi takdirde Schengen bölgesine girişine engel olacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Sofya yönetimi, Rus gazına ilave transit ücreti getirmek için yasal düzenleme yapma planından vazgeçmişti.

Uzun süredir iki ülkenin Schengen'e katılmasına göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle karşı çıkan Hollanda da istediği şartların karşılandığını söyleyerek aralık ortasında itirazını geri çekmişti.

Son olarak 28 Aralık'ta Avusturya ile müzakerelere yoğunlaşan Bulgaristan ve Romanya, deniz ve hava yoluyla katılım konusunda anlaşma sağlandığını, karadan katılım için ise müzakerelerin devam edeceğini duyurdu.

Bulgaristan, Romanya, İrlanda ve Kıbrıs Rum kesimi hariç 23 Avrupa Birliği üyesiyle Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan Schengen bölgesi içinde, istisnalar dışında sınır kontrolleri bulunmuyor.

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