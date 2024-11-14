1700 parçalık Çin sanatı koleksiyonu British Museum'a bağışlandı

İngiliz iş insanı Percival David'in Çin sanatı üzerine topladığı koleksiyon, British Museum’a bağışlandı. 1,2 milyar Euro değerindeki koleksiyon, müzenin tarihindeki en büyük bağışlardan biri olarak öne çıkıyor. Koleksiyon, 10. ve 18. yüzyıllar arasında üretilmiş yaklaşık 1700 parçadan oluşuyor. Bu eserler arasında Yuan Hanedanı'na (1351) ait, dünyaca ünlü mavi-beyaz “David Vazosu” gibi nadir porselenler bulunuyor. Koleksiyonun bazı parçaları, Çin’in Pekin’deki Yasak Şehir’den temin edilmiş. İmparatorluk döneminin son yıllarında yetkililer tarafından satıldığı belirtilen bu parçalar, koleksiyonun tarihi değerini daha da artırıyor.

Koleksiyonun Kalıcı Olarak Müze Envanterine Girişi

Percival David’in koleksiyonu, aslında 2009 yılından bu yana British Museum’da kalıcı sergi olarak yer alıyordu. Ancak bu eserler, David’in adına kurulan vakfın himayesindeydi ve müzeye yalnızca uzun süreli ödünç verilmişti. Bu bağış sayesinde koleksiyon, müze envanterine tamamen geçerek halka açık kalıcı bir sergi olarak yerini koruyacak. Vakıf, bu değerli koleksiyonun bütünlüğünü koruyarak halkın erişimine açık tutmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, bu eserlerin gelecek nesillere ilham ve eğitim kaynağı olarak kalıcı bir miras bırakılması hedefleniyor.

British Museum ve Kültürel Mirasına Katkısı

British Museum Direktörü Nicholas Cullinan, bağıştan duyduğu mutluluğu dile getirerek koleksiyonun Çin el sanatlarının en iyi örneklerini inceleme fırsatı sunduğunu belirtti. Cullinan, bu nadir eserlerin, araştırmacılara ve ziyaretçilere Çin sanatının inceliklerini keşfetme imkanı sağladığını vurguladı. Ancak bu bağış, müze için yalnızca önemli bir kültürel katkı değil, aynı zamanda kurumu son dönemde yaşanan olumsuz gelişmelerin gölgesinden de çıkarmaya yardımcı oluyor.

British Museum’un Güvenlik Sorunları ve İmaj Krizi

British Museum, son yıllarda güvenlik sorunlarıyla gündeme gelmişti. 2023 yazında müze envanterindeki yaklaşık 2000 eserin kaybolduğu, çalındığı veya hasar gördüğü ortaya çıkmıştı. Bu skandal, dönemin müze direktörü Hartwig Fischer'in beklenenden önce görevden ayrılmasına yol açmıştı. Dolayısıyla, 1,2 milyar Euro değerindeki bu bağış, British Museum için yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.

British Museum, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayarak insanlığın kültürel mirasını tanıtıyor. Bu bağış, müzenin prestijini güçlendiren bir adım olurken, aynı zamanda koleksiyonun gelecekte de korunup halka sunulacağını garanti ediyor.