1700 yıllık imparator başı ortaya çıktı

Kaynak: DHA
1700 yıllık imparator başı ortaya çıktı

Antalya’daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen, 40 santimetrelik imparator başı heykeli bulundu. Helenistik özellikler taşıyan 40 cm’lik eser, MS 250-300 yıllarına ait olduğu değerlendirildi.

Uzmanlar, heykelin detaylı analizi için çalışma başlattı. MS 250 ila 300 yılları arasındaki döneme ait olduğu değerlendirilen eserin, forum kazıları sırasında gün yüzüne çıktığı kaydedildi. Uzmanlar, eserde birçok etki ve özelliğin yer aldığını, Veristik (italik) etkinin yoğunlukta olduğunu kaydetti.

HELENİSTİK ÖZELLİĞİ TEMSİL EDİYOR

Bu özelliğin MÖ 100 civarı Roma cumhuriyet döneminin son dönemlerinde aristokrat sınıf için kullanıldığını aktaran uzmanlar, yüzdeki kırışıklık, yanak çizgileri, alın çizgisi dudakların Veristik özellikte olduğunu aktardı. Yüzdeki duygu teması, boynun 3'te 1 oranında eğikliği ve gözlerdeki hülyalı bakışların Helenistik özelliği temsil ettiğini kaydeden uzmanlar, birçok sanatsal özelliğin birleşip, imparatorluk döneminde özellikle Augustus ve sonrası portre anlayışıyla birleşmiş, teknik açıdan değerli bir eser olduğunu ifade etti.

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