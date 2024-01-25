171 karton makaron ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen ikamette arama yaptı.

Yapılan aramada; 2 adet elektrikli sigara sarım aleti, 12 adet manuel sigara sarım aleti, 10.5 kilogram kıyılmış tütün, 8 karton dolu makaron, 166 karton boş makaron ele geçirildi.

Arama yapılan ikametin sahibi olan R.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.