Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’

Özgür Özel, AKP’nin ilk kez kaybettiğini belirterek, il başkanına, 'Burada kusur onlarda değil. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz' dediğini açıkladı.

Özel, konuşmasını devamında, “Eğer kaybeden buraya gelmiyorsa bir eksik var. Bundan sonraki bayramlarda diğer partilerin il başkanlarını ara, 'Birlikte gidelim' de. Biz kaybede kaybede kazandığımız bu şehre barışı, kardeşliği, birlikteliği getireceğiz” dedi.