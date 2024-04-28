Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’

Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’
Kaynak: AA / İHA
31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin elde ettiği tarihi başarıya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devlet ile millet yarışırsa her zaman milletin kazandığına vurgu yaptı.
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Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’ 1

Halk TV'de yayımlanan "Görkemli Hatıralar" programının Manisa'da yapılan bölümüne konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerine değişerek giren tek partinin CHP olduğunu belirterek, partisinin yeni ve genç kadroyla "Cumhuriyet'e uygun yönetim anlayışıyla" seçime girdiğinin altını çizdi.

CHP'nin "yeniyi" temsil ettiğini, seçimde eski ile yeninin yarıştığını ve yeninin kazandığını ifade eden Özgür Özel, devlet ile millet yarışırsa her zaman milletin kazanacağını belirtti.

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Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’ 2

Konuşmasının devamında CHP’nin yerel seçimlerde belirlediği adayların doğru olduğunu belirten Özel, Türkiye'de binin üzerinde aday olduğunu ve Genel Merkez ekibinin yeni ve dinç olduğunu söyledi. Ayrıca onlara inanan bir Genel Başkanları olduğunun altını çizen Özel, başarının partinin, milliyetçi, muhafazakar, sosyal ve Türkiye'nin tüm demokratlarının olduğunu ifade etti.

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Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’ 3

"BÖYLE BİR ÜRÜNDEN DÜNYA HABERDAR DEĞİL"

Manisa Mesir Festivali'nin, CHP'li bir belediye başkanı tarafından ilk kez yapıldığını belirten Özel, İspanya'da boğa festivalini bütün dünya izlediğini hatırlatarak, 180 ülkeden turistin festivali izlemek için ülkeye akın ettiğini vurguladı.

41 çeşit baharattan yapılan ve dünyanın en eski halk ilaçlarından bir tanesi olan mesir macunundan dünyanın haberdar olmadığını dile getiren Özel, “Birazdan göreceksiniz, kubbelerden, minarelerden saçılacak. İnanılmaz bir ritüel. Eller şifaya kalkacak. Bugün Manisa'da dünyanın dört bir yanından, 150 ülkeden 10 bin turist yoksa bu mesir festivali iyi yapılmıyor demektir. En iyisini yapacağız. Mesir gibi bir ürün, 484 yıldır bu topraklarda karılıyor, bu topraklardan saçılıyor ve bu gelenek korunuyor. Bütün dünya mesirden haberdar olacak. Göreceksiniz bir gün Manisa'ya mesir şenliklerine yüzden fazla ülkeden insan gelecek, şenlikleri takip edecek. Manisa'ya da iyi gelecek, Türkiye'ye de iyi gelecek" diye konuştu.

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Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’ 4

Manisa'daki diğer kültür miraslarına da değinen Özel, "Bu şehrin dört bir tarafı turisti ve turizmi hak ediyor" diyerek kentin daha fazla turist gelmesi için Akhisar'daki havaalanının uluslararası uçuşların da yapılabileceği şekilde düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

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Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’ 5

"KAYBEDE KAYBEDE KAZANMAYI ÖĞRENDİK"

Özgür Özel, geçmiş seçimlerde yaşadıkları başarısızlıklar hakkında ise, siyasette defalarca kaybettiklerini belirtirken, kaybetmek hazmedilmediği sürece, kazanmanın öğrenilmeyeceğini söyledi.

Rakibi tebrik etmenin ve saygı duymanın erdem olduğunu dile getiren Özel, bundan dolayı kendilerinin centilmenlikten, iyi niyetten asla ve asla taviz vermeden, yenile yenile kazanmayı öğrendiklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir bayram kutlamasına daha önce sıfır belediye başkanıyla gittiklerini hatırlatan Özel, geçen sefer sayının 4 olduğunu, şimdi ise bu sayının 15’e yükseldiğini vurguladı. Kutlamalarda AKP ve MHP'den, ne il başkanı ne milletvekili hiçbirisinin gelmediğini ifade etti.

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Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’ 6

Özgür Özel, AKP’nin ilk kez kaybettiğini belirterek, il başkanına, 'Burada kusur onlarda değil. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz' dediğini açıkladı.

Özel, konuşmasını devamında, “Eğer kaybeden buraya gelmiyorsa bir eksik var. Bundan sonraki bayramlarda diğer partilerin il başkanlarını ara, 'Birlikte gidelim' de. Biz kaybede kaybede kazandığımız bu şehre barışı, kardeşliği, birlikteliği getireceğiz” dedi.

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