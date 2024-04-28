Özgür Özel yerel seçim sonuçları hakkında konuştu. ‘Devlet ile millet yarışırsa her zaman millet kazanır’

"KAYBEDE KAYBEDE KAZANMAYI ÖĞRENDİK"
Özgür Özel, geçmiş seçimlerde yaşadıkları başarısızlıklar hakkında ise, siyasette defalarca kaybettiklerini belirtirken, kaybetmek hazmedilmediği sürece, kazanmanın öğrenilmeyeceğini söyledi.
Rakibi tebrik etmenin ve saygı duymanın erdem olduğunu dile getiren Özel, bundan dolayı kendilerinin centilmenlikten, iyi niyetten asla ve asla taviz vermeden, yenile yenile kazanmayı öğrendiklerini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde bir bayram kutlamasına daha önce sıfır belediye başkanıyla gittiklerini hatırlatan Özel, geçen sefer sayının 4 olduğunu, şimdi ise bu sayının 15’e yükseldiğini vurguladı. Kutlamalarda AKP ve MHP'den, ne il başkanı ne milletvekili hiçbirisinin gelmediğini ifade etti.