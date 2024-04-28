Balkanlar'da bir turist erkeklerin kendisini izlediği anları sosyal medyada paylaştı

Balkanlar'a seyahat eden bir kadın turist, gezdiği yerlerde erkeklerin kendisini izlediği anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Videolarında, oturmuş bir şekilde etraflarındaki kadınları izleyen erkekleri görüntüledi ve bu durumu "Adamlar oturmuşlar, gelen geçen kadınları izliyorlar. Bir kötülüğü de yok, bakıyorlar. Keyifli." şeklinde yorumladı.

Paylaşılan videolar kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti ve tartışma yarattı. Kimileri bu durumu normal karşılarken, kimileri ise bu tür davranışların taciz sınırlarını zorlayabileceğini ve kadınların rahatsız olabileceğini belirtti.