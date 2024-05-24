18 ilde FETÖ operasyonu. 45 şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
18 ilde FETÖ operasyonu. 45 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya 18 ilde FETÖ operasyonunun yapıldığını, Kıskaç 17 operasyonlarında 4 günde 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından FETÖ’ye yönelik 4 gündür düzenlenen Kıskaç-17 operasyonlarında 45 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Yerlikaya son 11 ay içerisinde FETÖ’ye yönelik 5 bin 191 operasyonun düzenlendiğini bu operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli şahsın yakalandığını, şüphelilerden bin 5182'inin tutuklandığını ve bin 751’i hakkında da adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Şüphelilerin, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ByLock kullandıkları ve FETÖ soruşturmalarında haklarında hapis ve aranma kayıtlarının bulundukları tespit edildi.

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