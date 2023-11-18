18 Kasım 2023

Mirza ŞEKER
7 gol, kaçan penaltı ve kritik galibiyet. İtalya ikincilik koltuğunu bırakmıyor
Semra Aydın
20 ülkeden sağlık turizmi heyeti Türkiye'de buluştu
Evren Devrim ZELYUT
İşte 2024’ün kralı olacak piyasalar
Yaşar ÖZAY
Okullarda derin yoksulluk
Remzi ÖZDEMİR
Protesto kültürü ve cehalet
Orhan UĞUROĞLU
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi
Mehmet Şahincileroğlu
Terzi’nin zirve yürüyüşü
Arslan BULUT
Doğruya doğru ama Taha Bey...
Halil Kağan ÖYKEN
9 soruda genel sağlık sigortası
Arslan TEKİN
‘Kırım Türklerinin Millî Mücadelesi’