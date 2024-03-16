18 Mart'a özel ‘Gelibolu Gazetesi’ yayımlandı

Gazete, Çanakkale Savaşları’nı anlatma konusunda öncü olan akademisyenlerin ve uzmanların katkılarıyla zenginleştirildi. Bu isimler arasında Prof. Dr. Figen Atabey, Prof. Dr. Muhammet Erat ve diğer değerli katılımcılar bulunmaktadır.

Proje geliştirme ve uygulama aşamasında Emre Güllü, Ferda Furkan Alp ve diğer destekçiler önemli roller üstlendi. Zengin hikayeler ve görsellerle süslenmiş gazete, 1915’e kadar olan dönemi, savaşın detaylarını ve daha önce dile getirilmemiş anıları içeriyor.

“Gelibolu Gazetesi”, dönemin Osmanlı basınındaki gazetelerin stilini yansıtarak, renk ve dizgi gibi estetik özelliklerle ve dönemin atmosferine uygun bir şekilde tasarlandı.