18 Mart'a özel ‘Gelibolu Gazetesi’ yayımlandı

Kaynak: AA
18 Mart'a özel ‘Gelibolu Gazetesi’ yayımlandı
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıldönümü anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Onsekiz Mart Üniversitesi iş birliğiyle “Gelibolu Gazetesi” yayınlandı.

Gazete, Çanakkale Savaşları’nı anlatma konusunda öncü olan akademisyenlerin ve uzmanların katkılarıyla zenginleştirildi. Bu isimler arasında Prof. Dr. Figen Atabey, Prof. Dr. Muhammet Erat ve diğer değerli katılımcılar bulunmaktadır.

18-marta-ozel-gelibolu-gazetesi-yayimlandi-yenicag-2.jpg

Proje geliştirme ve uygulama aşamasında Emre Güllü, Ferda Furkan Alp ve diğer destekçiler önemli roller üstlendi. Zengin hikayeler ve görsellerle süslenmiş gazete, 1915’e kadar olan dönemi, savaşın detaylarını ve daha önce dile getirilmemiş anıları içeriyor.

18-marta-ozel-gelibolu-gazetesi-yayimlandi-yenicag-3.jpg

“Gelibolu Gazetesi”, dönemin Osmanlı basınındaki gazetelerin stilini yansıtarak, renk ve dizgi gibi estetik özelliklerle ve dönemin atmosferine uygun bir şekilde tasarlandı.

18-marta-ozel-gelibolu-gazetesi-yayimlandi-yenicag-4.jpg

Son Haberler
İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak Siyaset
İYİ Parti’nin en çok oy aldığı büyükşehir belli oldu! Büyük patlama yapacak
Fernando Santos'un raporu ortaya çıktı. Samet Aybaba şaştı kaldı Spor
Fernando Santos'un raporu ortaya çıktı. Samet Aybaba şaştı kaldı
7,5 liraya Ramazan pidesi Yerel Haberler
7,5 liraya Ramazan pidesi
Nesrin Sipahi mi yoksa Nesrin Ersipahi mi öldü? Medyada büyük karışıklık Gündem
Nesrin Sipahi mi yoksa Nesrin Ersipahi mi öldü? Medyada büyük karışıklık
Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı Spor
Beşiktaş’ın ünlü gazetecisi Kartal Yiğit saç ektirdi! Tüyoları daha önce saç ektiren Cenk Tosun’dan aldı
Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatırıldı. Bakan duyurdu