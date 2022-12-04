﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü IŞİD'in sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü IŞİD'in sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 teröristin yakalandığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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