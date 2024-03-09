18 yaşında Ferrari'nin en genç pilotu oldu. İlk seferinde Hamilton'u geçti

Kaynak: Haber Merkezi
18 yaşında Ferrari'nin en genç pilotu oldu. İlk seferinde Hamilton'u geçti
Carlos Sainz'in ameliyat olması sonrası Ferrari koltuğuna geçen 18 yaşındaki Oliver Bearman sıralama turlarında herkesi şaşırttı.

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı bugün Suudi Arabistan’nın Cidde pistinde gerçekleşecek.

Dün yapılan sıralama turlarında ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Ferrari pilotu Carlos Sainz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Apandist bölgesinden ameliyat olurken İspanyol pilotun yokluğunda Ferrari piste yedek sürücüleri Oliver Bearman’ın Cidde’de yarışacağını açıkladı.

Ferrari’nin Formula 1’deki en genç pilotu olan Bearman dün gerçekleşen sıralama turlarında adeta uçtu.

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İlk eleme turunda 1.21.984 ikinci sıralama turunda ise 1.28.642 yapan Birleşik Krallık vatandaşı Bearman bugün gerçekleşek yarışta 10. Sıradan başlayacak.

Bearman’ın ilk turda yaptığı derecenin 7 kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton’u geçmesi yarış tutkunlarında şaşkınlık yarattı.

(Video beIN Sports'tan alınmıştır)

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