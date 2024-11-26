18 yıllık firari Aydın'da kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
18 yıllık firari Aydın'da kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmiyor. 18 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan çalışmalarda "Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından 18 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların artarak devam edeceği öğrenildi.

Son Haberler
DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi
DEM ile İmralı'nın yüz yüze görüşmesini istedi, Ankara hareketlendi: Ahmet Türk ve Bahçeli'den ilk açıklamalar geldi
Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!
Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!
Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Turistlerin yüzü güldü
Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Turistlerin yüzü güldü
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarındaki hakemler açıklandı
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir’in Avrupa maçlarındaki hakemler açıklandı
Sürücülere gizli buzlanma uyarısı!
Sürücülere gizli buzlanma uyarısı!