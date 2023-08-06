1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarıldı

Kastamonu Taşköprü’deki Pompeipolis Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor.

KAYNAK: AA
1800 yıllık mozaikler gün yüzüne çıkarıldı

Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis'te gerçekleştirilen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

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İlçenin Zımbıllı Tepe mevkisinde yer alan tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları özellikle Villa bölümünde yoğunlaştı. Villa'da bulunan mozaiklerin bu yıl gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

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Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük, AA muhabirine, kazı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, Pompeipolis Antik Kenti'nin, Paflagonya bölgesinin en önemli kenti olarak ön plana çıktığını söyledi.

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Eliüşük, "Kent, M.S. 2. yüzyılda bölgeye başkent olarak öncülük etmiş. Bu zenginliklere bağlı olarak kentte Roma İmparatorluğu dönemine ait yapı kalıntıları tespit ediliyor." dedi.

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Kentin en önemli yapısının Roma villası olduğunu ifade eden Eliüşük, yaklaşık 1600 metrekare alana oturan bu villanın birbirinden farklı özel odaların bulunduğu büyük devasa bir yapı olduğunu belirtti.

Eliüşük, "İçerisinde çeşmeler de var ve buna bağlı olarak alt yapı sistemleri bulunuyor. Günümüze ne yazık ki yapının sadece temel seviyesi ulaşıyor." diye konuştu.

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Yapıda önemli kalıntılara ulaşıldığını anlatan Eliüşük, yapıda ön plana çıkan buluntular arasında mozaiklerin olduğunu aktardı.

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Eliüşük, şunları kaydetti:
"Süsleme özellikleri, mozaiklerin yapının ilk kullanım evresine ait olduğunu gösteriyor. Açmadığımız mozaikler de bulunuyor. Şu anda villanın atrium olarak adlandırdığımız bölümdeki mozaikleri açıyoruz. Bu mozaiklerde madalyonlar içerisinde bozulmuş olsa bile bir kadın figürü ve eşine ait olduğunu düşündüğümüz bir harf görüyoruz. Onun dışında Roma mozaiklerinde gördüğümüz standart motiflerden oluşuyor. Bu mozaikler aşağı yukarı günümüzden 1800 yıl öncesine ait. M.S. 2. yüzyılın sonu veya 3. yüzyılın başlarına tarihleyebileceğimiz özellikler göstermekte."

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Burada mozaiklerin çıkacağını bildiklerini, öncelikle buraya bir çatı yaparak, mozaikleri koruma altına aldıklarını ifade eden Eliüşük, 2023 yılında mozaikleri açarak bunların konservasyonunu sağlayacaklarını söyledi.

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Eliüşük, bu yıl bu alanın kazısını tamamlamayı planladıklarını aktararak, şöyle dedi:
"Kazının tamamlanmasının ardından ziyarete açılması için yürüyüş güzergahları hazırlayacağız. Kapsamlı bir sunum sağlamak için özel bir projeye ihtiyacımız var ama biz geçici olarak insanların buraya gelip görebileceği bir mekan haline getireceğiz. Şu anki özgün buluntular da insanların burayı gezmesini sağlayacaktır. Pompeipolis'te çok ziyaretçimiz var. Özellikle sergi alanını ziyaret ediyorlar. Kazı alanımızı henüz görememişlerdi. Son 2 yıldır villaya yoğunlaştık. Villanın kazısını tamamlayarak insanların gezip görebileceği bir alan oluşturmayı hedefledik."

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