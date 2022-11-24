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1825 metre rakımlı Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiine mevsimin ilk karı yağdı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 18:06
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1825 metre rakımlı Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı

1825 metre rakımlı Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı
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İHA'da yer alan haberde, Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel’e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı öğlen saatlerinde başladı.



Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaştı. Akseki Seydişehir karayolu battı çıktı mevkiinden itibaren 6 kilometrelik bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları Alacabel ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.



Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri, sürücülerin trafikte herhangi bir sorun yaşamadıklarını, Alacabel Bakımevi'nde kış hazırlıklarını tamamladıkları ve yağış için geceli gündüzlü göreve hazırlıklı olduklarını bildirdi.

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