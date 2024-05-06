Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Otomobil çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin’de yaya yolundan geçen motosiklet sürücüsü Kasım Döner (68), otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Mersin’in Erdemli çevre yolu Sanayi Sitesi girişinde meydana gelen olayda, Ekmek alıp evine giden Kasım Döner’in kullandığı 33 VRN 04 plakalı motosiklet, yaya yolundan giderken H.K.'nin kontrolündeki 33 AGJ 090 plakalı otomobille hızla çarpıştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle Döner, motosikletinden düşerek yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Döner'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Döner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Sürücü H.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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