Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.267,09 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 9,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 103,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 2,59 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, 10.325,68 puanla rekor seviyeyi gördü, ancak bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 10.265-10.270 puan bandında dengelendi.

Küresel piyasalarda, ABD’de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin “yumuşak iniş” yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Almanya’da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı Yerel Haberler
Kıskançlık nedeniyle tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
Arabasına taş adam adamı ezdi Video
Arabasına taş adam adamı ezdi
İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerine katılan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı Gündem
İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerine katılan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı
Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi Gündem
Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi
Karga marketten cips çalmaya çalıştı Video
Karga marketten cips çalmaya çalıştı
Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı Spor
Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı
Dördüz kardeşler birbirleriyle evlendi Video
Dördüz kardeşler birbirleriyle evlendi