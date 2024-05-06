Konyaspor Fenerbahçe maçına 1 saat kala sakatlığı açıkladı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'da Marlos Moreno maç kadrosuna alınmadı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Geçen hafta oynadığımız EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi sağ uyluk hamstring kas grubu tendonunda gerilme ve ödem oluşan futbolcumuz Marlos Moreno, hafta içi kısmi takım antrenmanlarında kendini denemiş ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmamıştır. Futbolcumuzun tedavi ve antrenman programı, sağlık ekibimizin planlaması dahilinde devam etmektedir."